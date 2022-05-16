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«Лацио» квалифицировался в Лигу Европы в первом сезоне Сарри

«Лацио» добился права выступать в Лиге Европы в следующем сезоне. Римляне сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2) в 37-м туре Серии А и теперь не смогут упасть в таблице ниже шестого места.

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