Активная зима в Петербурге: где покататься на лыжах, тюбинге и собачьих упряжках

Коньки, «ватрушки», лыжи и сноуборды – настало их время! Куда же отправиться за зимними эмоциями? Каковы расценки на зимние удовольствия у горнолыжных курортов в этом сезоне? И чем совершенно особенным можно заняться? Рассказываем в нашем материале.