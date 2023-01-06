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Активная зима в Петербурге: где покататься на лыжах, тюбинге и собачьих упряжках

Коньки, «ватрушки», лыжи и сноуборды – настало их время! Куда же отправиться за зимними эмоциями? Каковы расценки на зимние удовольствия у горнолыжных курортов в этом сезоне? И чем совершенно особенным можно заняться? Рассказываем в нашем материале.

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