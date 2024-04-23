В Новосибирске осудили двух заключенных за побег из колонии

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения ИК-8. Беглецов задержали в другом регионе. Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор двум заключенным за побег из места лишения свободы (часть 2 статьи 313 УК РФ).
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