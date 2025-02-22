Врач Тананакина назвала самые легкие и тяжелые для желудка орехи

Орехи богаты полезными жирами, белком, витаминами и минералами. Они снижают уровень плохого холестерина, понижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживают работу мозга и нормализуют обмен веществ.
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