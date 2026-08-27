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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КДК оштрафовал «Спартак» на 80 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом» . Фанаты скандировали «Саша Соболев – ###########» и «Зенит» – позор российского футбола»

КДК оштрафовал «Спартак» на 90 000 рублей по итогам матчей с «Зенитом» и « Рубином ». Перед матчем с « Зенитом » в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:0) фанаты « Спартака » выкрикивали : «Зенит» – позор российского футбола» и «Саша Соболев – ###########».

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