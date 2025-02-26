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В Крыму ввели семейный капитал: Кто его может получить и в каком размере

В Крыму ввели семейный капитал: Кто его может получить и в каком размере

В Крыму приняли закон о семейном капитале для студентов, благодаря которому они смогут получить 1 млн рублейВ минувший понедельник парламент Крыма принял закон о студенческом капитале для молодых семей.

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