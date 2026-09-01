«Тенниси» прекратил прием ставок. Клиенты могут вывести средства до 30 сентября

Букмекерская компания «Тенниси» прекратила прием ставок. Ранее гендиректор компании Руслан Сулейманов сообщил, что букмекер продает лицензию: «Работа будет продолжена на нашем новом софте.
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