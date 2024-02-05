Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении списка специальностей, по которым на обучение в Академию ФСБ принимают женщин.
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