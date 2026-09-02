❕ Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе Диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения, сообщили в «Севастопольэнерго».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым