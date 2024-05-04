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Кайри Ирвинг имеет результат 13-0 в матчах, в которых его команда может закрыть серию плей-офф

Звездный разыгрывающий после этой победы имеет результат 13-0 в матчах, в которых его команда имеет возможность закрыть серию плей-офф.

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