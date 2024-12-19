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FinFax - Новости банков и вкладов

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МВФ обновит прогноз роста российской экономики в январе 2025

МВФ обновит прогноз роста российской экономики в январе 2025

В январе Международный валютный фонд (МВФ) планирует обновить прогноз на рост экономики России, подчеркнув значительное частное потребление и стремительный рост зарплат в стране, сообщила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

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