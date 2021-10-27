Счетная палата оценила расходы регионов на мероприятия по преодолению последствий пандемии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мероприятия по преодолению последствий пандемии в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 триллиона рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве, говорится в материалах Счетной палаты.
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