Мошенники обманом оформляют кредиты, предлагая "подарки" к 8 марта

Петр Иванов из "Первого Бита" предупредил о новой мошеннической схеме, приуроченной к 8 марта. Аферисты, представляясь крупными брендами, предлагают подарки, чтобы завладеть данными на Госуслугах и оформить кредиты.
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