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Царьград

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Снайперы России успешно уничтожают гексакоптеры ВСУ ночью

Снайперы России успешно уничтожают гексакоптеры ВСУ ночью

Командир взвода снайперов 6-й гвардейской общевойсковой армии заявил, что российские стрелки эффективно уничтожают тяжелые гексакоптеры ВСУ, пользуясь их медлительностью и замиранием в воздухе.

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