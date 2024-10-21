Об истинной природе американской внешней политики ...

Юрий Ильинов

Мобилизационный флот Как и во времена «Холодной войны», наши морские пограничники, как и сухопутные, должны быть реорганизованы по войсковому принципу и быть готовы в любой момент перейти в прямое подчинение командованию ВМФ РФ. Этот сегодня уже едва ли может быть предметом для дискуссий. Вопрос лишь в том, какими требованиям должны отвечать пограничные суда и катера эпохи СВО и «Холодной войны-2»? Если посмотреть на то, что реально может серийно и быстро производить наша судостроительная промышленность, то это пограничные сторожевые корабли 3-го ранга прибрежной зоны проекта 10410 «Светляк». При водоизмещении 375 тонн данный пограничный катер может развивать скорость до 29 узлов, а в случае крайней необходимости – до 33 узлов. Построенные в Ленинграде/Санкт-Петербурге ПСКР вооружались 1 х АК-176М калибра 76-мм, 1 х АК-630М 30-мм, 16 х ПЗРК «Игла» и 2 гранатометами МРГ-1 или ДП-64. На кораблях постройки Ярославского судостроительного завода было предусмотрено следующее вооружение: 1 х АК-306 30-мм, 2 х МТПУ 14,5-мм и 16 х ПЗРК «Игла». Кроме того, эти пограничники могли дополнительно нести по 2 противолодочных торпедных аппарата ОТА-40–204А калибром 400-мм, 2 бомбосбрасывателя на 12 глубинных бомб ББ-1, буксируемую ГАС МГ-349 «Уж», комплекс РЭБ «Слябинг», комплекс постановки помех ПК-16 и ГАС МГ-747 для обнаружения подводных пловцов. Де-факто, «Светлячок» представлял собой гибрид скоростного патрульного катера и малого противолодочного корабля, которых так не хватает ВМФ РФ. Модернизированный проект 10411 даже должен был нести по две счетверенные пусковые установки противокорабельных ракет «Уран», но в серию не пошел. Увы, но по мере развития данной серии, она подверглась «демилитаризации» и облегчению своего вооружения. В реалиях СВО более рациональным было бы вернуться к модернизированному проекту «Светляка» шифр 10412 «Триглав», построенному в единственном экземпляре для ВМС Словении на экспорт. Он несет по две шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-306М, артиллерийские установки типов АК-630М и АК-176М, две 14,5-мм морские тумбовые пулеметные установки и ракетный комплекс «Штурм-В» до 16 ПЗРК «Игла» или до 6 корабельных комплексов ЗМ-47 «Гибка» с ЗРК типа «Игла-1М». Это уже вполне себе весомый аргумент! О том, какие еще суда более крупного водоизмещения БОХР Погранслужбы ФСБ могли бы стать «мобилизационными» для ВМФ РФ, мы поговорим подробно отдельно далее.