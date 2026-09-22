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«Гнался за мечтой по имени Галина Польских, но проиграл» — так Евгений Жариков вспоминал свою первую любовь

«Гнался за мечтой по имени Галина Польских, но проиграл» — так Евгений Жариков вспоминал свою первую любовь

Во ВГИК Евгений Жариков пошёл не столько за профессией, сколько за Галиной Польских. Она была его школьной любовью, и к ней он тянулся, когда подавал документы.

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