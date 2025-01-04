Поплавская упомянула «Скотный двор» в скандале с корпоративом чиновников

Поплавская осудила корпоратив рязанских чиновников фразой Оруэлла Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале выступила с критикой в адрес рязанских чиновников, которые проигнорировали рекомендацию и устроили дорогой корпоратив в честь Нового года.