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Поплавская упомянула «Скотный двор» в скандале с корпоративом чиновников

Поплавская упомянула «Скотный двор» в скандале с корпоративом чиновников

Поплавская осудила корпоратив рязанских чиновников фразой Оруэлла Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале выступила с критикой в адрес рязанских чиновников, которые проигнорировали рекомендацию и устроили дорогой корпоратив в честь Нового года.

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