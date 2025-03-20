В прокуратуре Севастополя обсудили проблемы мусора и экологии

20 марта в прокуратуре города Севастополя состоялось заседание межведомственных рабочих групп по обеспечению законности в области обращения с твердыми коммунальными отходами и по профилактике и противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере экологии и природопользования, в том числе лесопользования.