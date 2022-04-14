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Мкб 10 артрит локтевого сустава. Краткое описание

Мкб 10 артрит локтевого сустава. Краткое описание

Мкб 10 артрит локтевого сустава. Краткое описание ОдобреноОбъединенной комиссией По качеству медицинских услугМинистерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Протокол №12 Остеоартроз (ОА) — гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных мышц.

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