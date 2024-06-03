Чудо-злак, по которому сходят с ума сторонники ЗОЖ: 3 причины чаще включать в рацион амарант

Амарант относят к так называемым псевдоцереалам, как, кстати, и гречиху. Псевдоцереалы — это растения, дающие плоды или семена, которые используют как злаки, хотя с ботанической точки зрения они ими не являются.
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