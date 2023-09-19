«Убирайся к черту»: В Сети обрушились на Зеленского, прибывшего в США

Пользователи соцсети Х обрушились с критикой на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о прибытии в США и возможной встрече с Байденом.
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