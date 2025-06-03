Дума ХМАО уходит от публичности: вопрос оскандалившегося депутата из фракции КПРФ рассмотрят на закрытом заседании

Дума Ханты-Мансийского автономного округа закрыла от прессы внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос о применении к депутату Таги-заде Халиду Боюкага оглы, сделавшему скандальное заявление о мигрантах, «мер воздействия».
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