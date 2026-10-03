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Царьград

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В Североуральске погиб шахтер Олег Кравчук при обрушении породы

В Североуральске погиб шахтер Олег Кравчук при обрушении породы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после обрушения породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске, в результате которого погиб 40-летний местный житель Олег Кравчук.

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