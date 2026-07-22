Кусочек коралла из Египта или песок с пляжа грозят тюрьмой для туриста

Русские туристы при возвращении с зарубежных курортов должны быть внимательны на границе.Эксперт по туризму Николай Мельник в интервью «Вечерней Москве» предупредил, что безобидный на вид сувенир может обернуться крупным штрафом, конфискацией или даже тюремным заключением.