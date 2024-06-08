В Москве объявился "шариатский патруль": Группа мигрантов напала на местных из-за внешнего вида

АНГЕЛ АНГЕЛ

Новые хозяева России. Некоренное население а пришлые. Толи еще будет... То что пришлых выдворять с семьями это полумеры, пришло время выдворять с теми кто их крышует, продажными судьями, блюстителями правопорядка покрывающими пришлых. Но и со своим надо разбираться в России с беспредельщиками за нарушение выдворять в их республики, области, города с семьями. Превратили города, не только Москву, Питер в помойку и пристанище всего сброда. В том числе и политиков, чиновников, коррупционеров и т.д. на родину и без права выезда от туда, пусть родина их лечит и перевоспитывает...