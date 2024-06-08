Жителям столицы пришлось защищаться от "блюстителей нравственности" из Азербайджана и Чечни. "Шариатский патруль" нападает на москвичей из-за внешнего вида.
В Москве объявился "шариатский патруль": Группа мигрантов напала на местных из-за внешнего вида
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Новые хозяева России. Некоренное население а пришлые. Толи еще будет... То что пришлых выдворять с семьями это полумеры, пришло время выдворять с теми кто их крышует, продажными судьями, блюстителями правопорядка покрывающими пришлых. Но и со своим надо разбираться в России с беспредельщиками за нарушение выдворять в их республики, области, города с семьями. Превратили города, не только Москву, Питер в помойку и пристанище всего сброда. В том числе и политиков, чиновников, коррупционеров и т.д. на родину и без права выезда от туда, пусть родина их лечит и перевоспитывает...
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15 час.
OI
Oleg Ivanov
Ага, кому выдворять, когда во власти сидят купленные диаспорами чинуши и депутаты, в силовых структурах,на треть продажных,на треть те же эмигранты во втором, третьем поколение.
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14 час.
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