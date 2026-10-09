Белый дом считает врагами всех, кто не использует термин «сверхинтеллект»

Об этом заявил Трамп Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что Белый дом считает врагами всех, кто до сих пор использует термин «искусственный интеллект» вместо «сверхинтеллекта».
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