БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

  Французское издание L’Express выдало аж целых 5 сценариев нападения России на Европу. Среди прочего речь шла о высадке российского десанта на шведский остров Готланд, вступлении в войну Белоруссии, масштабном вторжение в Польшу и/или Прибалтику и так далее.

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