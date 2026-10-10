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Царьград

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Под Анапой после капремонта открылась больница на 16 тысяч пациентов

Под Анапой после капремонта открылась больница на 16 тысяч пациентов

В станице Гостагаевской под Анапой после капитального ремонта возобновил работу стационар участковой больницы, где заменили все инженерные системы и закупили новую мебель для палат.

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