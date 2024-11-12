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Реальные ли скидки на ноябрьской распродаже?

Реальные ли скидки на ноябрьской распродаже?

Маркетплейсы отчитались о первых результатах акции «11.11». Как на скидки реагируют сами продавцы и справились ли пункты выдачи заказов с наплывом товаров?Хоть 11 ноября уже прошло, но распродажа закончилась не везде.

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