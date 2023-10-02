Университет транспорта в Марьиной роще откроет совместную с ГИТИСом проектную школу

С 7 по 15 октября Российский институт театрального искусства – ГИТИС и Российский университет транспорта (МИИТ) в Марьиной роще проведут совместную проектную школу «ART&IT» для студентов-актёров и студентов технических специальностей на базе парка-отеля «Покровское».
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