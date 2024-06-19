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Мое ЛИАНОЗОВО

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Врачи поликлиники Лианозова получили Благодарственные письма префектуры

На площадке театра танца имени Аллы Духовой руководители Московской гоодской думы и руководители общественных организаций округа поздравили работников медицинских учреждений округа СВАО с Днем медицинского работника и вручили Благодарственные письма Префекта СВАО за высокий профессионализм и добросовестный труд в системе здравоохранения.

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