Врачи поликлиники Лианозова получили Благодарственные письма префектуры

На площадке театра танца имени Аллы Духовой руководители Московской гоодской думы и руководители общественных организаций округа поздравили работников медицинских учреждений округа СВАО с Днем медицинского работника и вручили Благодарственные письма Префекта СВАО за высокий профессионализм и добросовестный труд в системе здравоохранения.