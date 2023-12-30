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Правительство продлило на 2024 год отмену повышенных пеней на оплату ЖКУ

Правительство продлило на 2024 год отмену повышенных пеней на оплату ЖКУ

Правительство России приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), то есть при расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Центробанка в 9,5% годовых.

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