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Обиженная ливерная колбаса

Обиженная ливерная колбаса

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за его нежелания посетить Украину — Der SpiegelЕще одна наглядная демонстрация той жалкой роли, которую сейчас играет Германия при Шольце.

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