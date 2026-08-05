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Прораб Днепропетровщины

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Аренда домов в Украине взлетела: за четыре года цены в отдельных регионах выросли до 3,7 раза

Аренда домов в Украине взлетела: за четыре года цены в отдельных регионах выросли до 3,7 раза

Снять частный дом в Украине становится все дороже. За последние четыре года рынок загородной недвижимости серьезно изменился: в отдельных регионах стоимость домов выросла в несколько раз, а спрос со стороны арендаторов остается высоким.

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