EA PLAY 1-12 МЕСЯЦЕВ PS4/PS5 PLAYSTATION ТУРЦИЯ https://irongamers.ru/sale/key/3396521 – Оплатив это...

EA PLAY 1-12 МЕСЯЦЕВ PS4/PS5 PLAYSTATION ТУРЦИЯ https://irongamers.ru/sale/key/3396521 – Оплатив этот товар, вы получаете уникальный код, который нужно сообщить продавцу в чате с покупкойДля установки подписки вам необходимо предоставить почту и пароль от аккаунта PlayStation в чате с покупкой + необходимо включить двухфакторную аутентификацию и отправить один из резервных кодов (нужно это для более оперативного входа в аккаунт) (https://oplata.