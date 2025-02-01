США нанесло удар исламским боевикам в горном районе в Сомали

В результате американского удара с воздуха по горному району в Сомали боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли серьезные потери, сообщил министр обороны США Пит Хегсет, 1 февраля передает на сайт Пентагона.
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