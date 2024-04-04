Ученые из Петербурга подготовили высокоточную систему выявления дефектов на рельсах

Разработкой занимались в ЛЭТИ Специалисты Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» смогли создать комплекс, который позволяет выявлять на рельсах трещины и смятия без визуальной фиксации.
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