Исследование демонстрирует, что для пациенток с раком молочной железы более короткий курс облучения эффективнее, чем стандартная схема лечения

Согласно исследованию, опубликованному в BMJ, применение более высоких доз лучевой терапии в течение короткого периода времени после операции по поводу рака молочной железы значительно снижает вероятность возникновения побочных эффектов и улучшает качество жизни пациенток по сравнению с традиционным графиком лечения.