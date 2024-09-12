Исследование демонстрирует, что для пациенток с раком молочной железы более короткий курс облучения эффективнее, чем стандартная схема лечения

Согласно исследованию, опубликованному в BMJ, применение более высоких доз лучевой терапии в течение короткого периода времени после операции по поводу рака молочной железы значительно снижает вероятность возникновения побочных эффектов и улучшает качество жизни пациенток по сравнению с традиционным графиком лечения.
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