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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование демонстрирует, что для пациенток с раком молочной железы более короткий курс облучения эффективнее, чем стандартная схема лечения

Согласно исследованию, опубликованному в BMJ, применение более высоких доз лучевой терапии в течение короткого периода времени после операции по поводу рака молочной железы значительно снижает вероятность возникновения побочных эффектов и улучшает качество жизни пациенток по сравнению с традиционным графиком лечения.

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