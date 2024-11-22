Жители Курской области решат, как благоустроить свои города и села

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноября, ФедералПресс. По поручению губернатора Курской области Алексея Смирнова в лагере «Олимпиец» состоялась первая сессия соучаствующего проектирования для жителей территорий, пострадавших от обстрелов.
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