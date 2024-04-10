Очевидно, что многочисленные мэры, пэры и иные губернаторы в экстренных условиях разучились общаться с народом, который их содержит на свои налоги.
Юрий Пронько: Грызуны в кабинетах и коридорах власти куда опасней своих собратьев, которые обитают в природе
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Неужели наши власти начали понимать к чему привела их политика за последние двадцать лет?! Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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Ирина Жилина
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ВП
Виктор Попов
«Ум! Честь! И Совесть! – А-у-у!!!» Совесть Ныне в ДЕФИЦИТЕ! Как и Честь! А – Почему? Потому! – Очки СНИМИТЕ! Станет ВИДНО – «Что? к Чему?» Евро! Доллары! Юани! - «Правят Балом» на Руси! Всё РЕШАЮТ «Мани! Мани!» Хоть, Кого Поди – Спроси! Честь – НЕ в Моде! Совесть - Тоже! В Моде – «ДЕНЕЖНЫЙ Прикид»! Русь! - На Что Стала Похожа? Словно, Всё в «Тар-Тар» ЛЕТИТ, Что Веками СОЗДАВАЛОСЬ И от Предков Нам(!) ДОСТАЛОСЬ!!! Русь! Когда же Ты ОЧНЁШЬСЯ? Снова за Ум Свой ВОЗЬМЁШЬСЯ??? (Илья Селянович!)
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