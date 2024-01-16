«Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах

26 очков Стефа Карри и возвращение Дрэймонда Грина не спасли «Голден Стэйт» от очередного поражения. В ночь на 16 января в Мемфисе (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».