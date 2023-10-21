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В истории России в день 21 октября происходили события, повлиявшие на развитие культуры и технологий страны

В истории России в день 21 октября происходили события, повлиявшие на развитие культуры и технологий страны

В истории России в день 21 октября происходили события, повлиявшие на развитие культуры и технологий страны Юлия СкворцоваСреди россиян в субботу, 21 октября 2023 года, принято вспоминать о тех событиях, которые происходили в истории в данную календарную дату.

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