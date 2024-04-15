Оптика, микрочипы, станки. Товарищ Си протянул руку помощи

Самое главное для Китая - если начнётся час "Ч", то пиндосы перекроют пролив и доставку нефти из Саудовской Аравии, Ирана и других стран. И нефтепровод из России станет могучей помощью в получении нефтепродуктов. Так что есть взаимовыручка.

Олег Самойлов

Никаких проливов пиндосятина перекрыть НЕ сможет, ибо у них против флота Китая силенок нет и никогда больше НЕ будет! Мало того, в Китае только китайцев почти полтора миллиарда, а ведь и в пиндоссии китайцев под миллион с крепким гаком будет! О какой войне пиндосятине с Китаем мечтать-то?