Ключевым элементом Большой игры на карте мира, которую мы наблюдаем с вами в прямом эфире, является позиция Китая.
Оптика, микрочипы, станки. Товарищ Си протянул руку помощи
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Самое главное для Китая - если начнётся час "Ч", то пиндосы перекроют пролив и доставку нефти из Саудовской Аравии, Ирана и других стран. И нефтепровод из России станет могучей помощью в получении нефтепродуктов. Так что есть взаимовыручка.
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3 час.
Олег Самойлов
Никаких проливов пиндосятина перекрыть НЕ сможет, ибо у них против флота Китая силенок нет и никогда больше НЕ будет! Мало того, в Китае только китайцев почти полтора миллиарда, а ведь и в пиндоссии китайцев под миллион с крепким гаком будет! О какой войне пиндосятине с Китаем мечтать-то?
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
Для этих целей создаётся военный блок и Индонезия с Японией окажут "посильную" помощь... А пролив там действительно весьма узкий - сам видал...
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2 час.
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