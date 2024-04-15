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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Для этих целей создаётся военный блок и  Индонезия  с Японией окажут "посильную" помощь... А пролив там действительно...Оптика, микрочипы...
  • Олег Самойлов
    Никаких проливов пиндосятина перекрыть НЕ сможет, ибо у них против флота Китая силенок нет и никогда больше НЕ будет!...Оптика, микрочипы...
  • Владимир Минаков
    Самое главное для Китая - если начнётся час "Ч", то пиндосы перекроют пролив и доставку нефти из Саудовской Аравии, И...Оптика, микрочипы...

Оптика, микрочипы, станки. Товарищ Си протянул руку помощи

Оптика, микрочипы, станки. Товарищ Си протянул руку помощи

Ключевым элементом Большой игры на карте мира, которую мы наблюдаем с вами в прямом эфире, является позиция Китая.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Самое главное для Китая - если начнётся час &quot;Ч&quot;, то пиндосы перекроют пролив и доставку нефти из Саудовской Аравии, Ирана и других стран. И нефтепровод из России станет могучей помощью в получении нефтепродуктов. Так что есть взаимовыручка.
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3 час.
Олег Самойлов
Никаких проливов пиндосятина перекрыть НЕ сможет, ибо у них против флота Китая силенок нет и никогда больше НЕ будет! Мало того, в Китае только китайцев почти полтора миллиарда, а ведь и в пиндоссии китайцев под миллион с крепким гаком будет! О какой войне пиндосятине с Китаем мечтать-то?
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
Для этих целей создаётся военный блок и  Индонезия  с Японией окажут &quot;посильную&quot; помощь... А пролив там действительно весьма узкий - сам видал...
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2 час.

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