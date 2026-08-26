Клиентку возмутило, что сотрудник назвал её девушкой

Клиентка пришла в пункт выдачи за заказом, но обычное обращение сотрудника неожиданно её возмутило. Когда менеджер назвал посетительницу «девушкой», она потребовала обращаться к ней исключительно по имени и устроила скандал, пригрозив больше ничего не заказывать.