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Клиентку возмутило, что сотрудник назвал её девушкой

Клиентку возмутило, что сотрудник назвал её девушкой

Клиентка пришла в пункт выдачи за заказом, но обычное обращение сотрудника неожиданно её возмутило. Когда менеджер назвал посетительницу «девушкой», она потребовала обращаться к ней исключительно по имени и устроила скандал, пригрозив больше ничего не заказывать.

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