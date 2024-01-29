Жителей Алтайского края предупредили о потеплении со снегопадами и метелями

В ближайшие двое суток морозы усилятся, но после придет потепление почти до 0 градусов Небольшое похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последних числах января: температура воздуха ночью 30 и 31 числа понизится до -20.
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