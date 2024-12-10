Торговля юанями между казахстанскими банками выросла в 133 раза

Алматы, 9 декабря /Синьхуа/ -- В ноябре объем операций с китайским юанем между казахстанскими банками на внебиржевом рынке составил 1,35 млрд юаней /около 185,88 млн долларов США/, сообщило казахстанское международное информационное агентство Казинформ.
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