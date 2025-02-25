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8 фактов о выпечке, которые вас удивят

8 фактов о выпечке, которые вас удивят

Кто может устоять перед восхитительным ароматом свежеиспечённого печенья или корзиночки с ещё тёплым хлебом, которую подают перед первым блюдом? Немного найдётся таких людей, и это неудивительно, ведь выпечка на протяжении тысячелетий была неотъемлемой частью человеческой культуры и питания.

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