8 фактов о выпечке, которые вас удивят

Кто может устоять перед восхитительным ароматом свежеиспечённого печенья или корзиночки с ещё тёплым хлебом, которую подают перед первым блюдом? Немного найдётся таких людей, и это неудивительно, ведь выпечка на протяжении тысячелетий была неотъемлемой частью человеческой культуры и питания.