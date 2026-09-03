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Новости Брянска

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Брянчанин погасил 500 тысяч долга по алиментам перед отпуском

Брянчанин погасил 500 тысяч долга по алиментам перед отпуском

Мужчина в Брянске погасил долг по алиментам в 500 тысяч рублей после того, как ему ограничили выезд за границу и право управления автомобилем.

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