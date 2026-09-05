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Джейн Эйр, год спустя

Джейн Эйр, год спустя

Год после «Джейн Эйр продолжение» — это не торжественный финал, а тихая, беспощадная школа зрелой любви, где у восточного окна Ферндина героиня заново учится читать не книги, а самое сердце.

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