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Царьград

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Пострадавшему из-за нападения ВСУ бизнесу в Курской области выплатят компенсации

Пострадавшему из-за нападения ВСУ бизнесу в Курской области выплатят компенсации

Предприниматели намерены создавать новые рабочие места.Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что бизнес, пострадавший в результате нападения ВСУ в Курской области, планирует восстановить производство.

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